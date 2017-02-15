Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz Sanayi Sitesi Tadında”

Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye atölyesi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini belirtti. BaşkanÇolakbayrakdar, "Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip bakım ve onarım tesisimizde, belediyemizin bünyesinde bulunan 221 araçla ilçe sakinlerine 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriylearaçların bakımını yapıyoruz. Ayrıca Kocasinan sakinlerimize daha kaliteli hizmet için atölyelerimizin hizmet kalitesini artırdık. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından burada araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamirat, boya işlemleri, arızalı olanlarının motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesisimizde yapılıyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bakım ve onarım tesisin önemine değinerek, "Tesisimizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarakKayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe sakinlerimize en iyi hizmet vermek için hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz." diye konuştu.