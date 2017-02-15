  • BIST 88.277
  • Altın 144,077
  • Dolar 3,6519
  • Euro 3,8547
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz Sanayi Sitesi Tadında”

» »
Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz Sanayi Sitesi Tadında”
Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye atölyesi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini belirtti. BaşkanÇolakbayrakdar, "Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip bakım ve onarım tesisimizde, belediyemizin bünyesinde bulunan 221 araçla ilçe sakinlerine 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriylearaçların bakımını yapıyoruz. Ayrıca Kocasinan sakinlerimize daha kaliteli hizmet için atölyelerimizin hizmet kalitesini artırdık. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından burada araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamirat, boya işlemleri, arızalı olanlarının motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar tesisimizde yapılıyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bakım ve onarım tesisin önemine değinerek, "Tesisimizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarakKayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe sakinlerimize en iyi hizmet vermek için hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz Sanayi Sitesi Tadında”

Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz Sanayi Sitesi Tadında”

Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz Sanayi Sitesi Tadında”

Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz Sanayi Sitesi Tadında”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, Başkan Karaçanta’yı Ziyaret Etti15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Mitso’dan Milas’ın Yeni Emniyet Müdürü Ava’ya Ziyaret15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Üniversite Sporları Nevşehir Temsilciliğine Taşğın Atandı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Kaymakam, Ygs’ye Girecek Öğrencilerle Buluştu15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Yeni Cezaevi Camisinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Gaziantep Müsiad Muşlu İş Adamlarını Kabul Etti15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Eğitimcilere Girişimcilik Eğitimi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • Uşaklı Tekstil Firması 200 İşçi Alacak15 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • 15 Günde Bin 200 Ünite Kan Toplandı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Büyükşehirler Arasında En Uygun Taşıma Gaziantep’te Yapılıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti