Çolakbayrakdar, "Dünya Standartlarında Hizmet Veriyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılış için geri sayımın başladığı Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisini inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılış için geri sayımın başladığı Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisini inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile dünya standartlarında hizmet verdiklerini vurguladı.

İlçenin hizmet standartlarını yükselten Başkan Çolakbayrakdar, tesisin bölümlerini tek tek kontrol ederek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kocasinan'a her geçen gün yepyeni yaşam alanları kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi tesisimiz; önümüzdeki günlerde bölge sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Hem eğitim faaliyetleri hem de sportif etkinliklerin yapılabileceği büyük bir tesisi ilçemize kazandırdık. Türkiye'ye örnek teşkil edecek olan tesisimizin içerisinde; vatandaşlarımızın dinlenmeleri için kafeteryalar, daha sağlıklı yaşamaları için ise havuz ve fitness salonları bulunuyor. Önümüzdeki yıl Yeni Mahalle, Erkilet ve Turgut Reis Mahallelerimize de bu ve buna benzer tesisler yaparak, ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Kocasinan Akademi çatısı altında son teknolojiyle donatılmış modern dersliklerin yer aldığı tesislerimizle dünya standartlarında hizmet veriyoruz. İlçemizin her bir mahallesine yeni nesil tesisler yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden tesislerimiz, Kayserimize ve Kocasinanımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Mimarsinan Semt Konağını ziyaret ederek, Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü'nde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.