  • BIST 102.130
  • Altın 164,643
  • Dolar 3,9499
  • Euro 4,6906
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 18 °C

Çolakbayrakdar, "Mahalleleri Yeni Kocasinan’a Hazırlıyoruz"

» »
Çolakbayrakdar, "Mahalleleri Yeni Kocasinan’a Hazırlıyoruz"
Şehir merkezindeki mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarına devam eden Kocasinan Belediyesi bir yandan da kırsalda ki çalışmaları hızlandırdı.

Şehir merkezindeki mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarına devam eden Kocasinan Belediyesi bir yandan da kırsalda ki çalışmaları hızlandırdı. Kar yağışı hakimiyetini göstermeden asfalt çalışmalarını tamamlamayı planlayan Kocasinan Belediyesi, bu çerçevede Barsama ve Gömeç Mahallesi'nin yollarını da yeniliyor.

Yenileme çerçevesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden olabildiğince hızlı bir şekilde "Yeni Kocasinan'ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürerek, vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barsama ve Gömeç Mahalleler'inde asfaltlama çalışmaları yaparak daha modern yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında 2 Milyon Türk Lirasına mal olacak olan toplam 9 kilometre uzunluğundaki yollara 15 bin ton alt temel malzeme ve 11 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha yaşanılabilir ilçe haline getirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Mahallelerimizin her birini Yeni Kocasinan'a hazırlamak için aralıksız çalışıyoruz. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Bu kapsamda Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle yolları daha kaliteli hale getirirken yılsonuna kadar 150 bin ton asfalt serimi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, hava şartlarına göre asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pınarhisar’da Vatandaşla Buluşma Toplantısı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Thy’nin Mobil Uygulamasına Yoğun İlgi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Karşıyaka’dan Engelleri Aşacak Hamle29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Kandil Mesajı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • En Prestijli Yarışmadan Edirne Belediyesi’ne 5 Ödül29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Tosya’da Yalnız Değilsiniz Projesini Başlattı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Manisa Sümerpark İle Yeni Bir Sosyal Alan Kazanacak29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Eshot Bütçesi 875 Milyon Tl Oldu, 90 Dakika Devam Edecek29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Esnafın Sabah Siftahı Ülkü Ocakları’ndan29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • “Süt Hijyeni” Sertifika Töreni Düzenlendi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti