Çolakbayrakdar Meclis Üyelerine Kocasinan Akademi’yi Anlattı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meclis Üyelerine, Yakut Mahallesinde faaliyete başlayan ve hanımlara hizmet veren Kocasinan Akademiyi gezdirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meclis Üyelerine, Yakut Mahallesinde faaliyete başlayan ve hanımlara hizmet veren Kocasinan Akademiyi gezdirdi. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Kocasinan Akademi'ye AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile birlikte giden Başkan Çolakbayrakdar tesisle ilgili detaylı bilgiler aktardı. Tesisi beğeniyle inceleyen Hem Ak Parti'li hem de MHP'li meclis üyeleri Kocasinan'lı hanımların bu tesisle ayrıcalık kazandığını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ile birlikte tesisin modern teknoloji aletleriyle donatılmış; dersliklerini, el sanatları kurs odalarını ve spor alanlarını tek tek gezdi.

İnceleme sonrası konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'ndeki tesisin tamamen kadınlara yönelik olduğunu vurgulayarak, "Yeni kurduğumuz "Kocasinan Akademi" birimimizle eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi hizmet vereceğiz. İnceleme yaptığımız tesisimizde 8 tane modern derslik, yüzme havuzu, kreş, kafeterya, plates ve spor slaonu, sauna ve buhar odası gibi bölümler bulunmaktadır. Şuan eğitim ve spor ile ilgili açılan kurslarımıza, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın en güzel göstergesi oldu. "Kocasinan Akademi" çatısı altında kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese hitap edecek olan tesislerin sayısını artıracağız. Tesislerimizle vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ve meclis üyelerinin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ziyaret sona erdi.