Çölyaklılardan Manisa Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ı konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ı konuk etti.

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'yü makamında ziyaret etti. Çölyak hastalığı ve derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardığını belirten Şivecan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin hastalara ve derneğe sağladığı katkılardan dolayı da teşekkür ettiğinin altını çizdi.

Çölyak hastalığı ile ilgili olarak farkındalığın arttırılması gerektiğine dikkat çeken Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde böyle önemli görevler üstlenen derneklerle işbirliği yapıyoruz. Çölyak hastalığıyla ilgili olarak hem bireylerin hastalığın farkına varması açısından hem de beslenme açısından vatandaşların bilgilendirilmesi gerekiyor. Halim Bey de bu konuda Manisa'daki vatandaşlarımızın farkındalığının artması için büyük bir çaba sarf ediyor. Hastalıkla ilgili ve derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin 0507 900 00 45 numaralı telefondan Halim Bey'e ulaşmaları yeterli olacaktır" diye konuştu.