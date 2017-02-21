Çomü Araştırma Ve Uygulama Hastanesi’nin ‘Dünü, Bugünü, Yarını’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin dünü bugünü ve yarını ile birlikte Tıp Fakültesi Hastanesince verilen...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin dünü bugünü ve yarını ile birlikte Tıp Fakültesi Hastanesince verilen sağlık hizmetleri, değerlendirme toplantısı Dardanos yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Bahadır Kırılmaz, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zateri, Hastane Başmüdürü Adnan Şengül, Hastane Müdürü Ömer Hadımoğlu katıldı.

Hastane hakkında Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur bilgilendirmede bulundu. Araştırma ve Uygulama hastanesi Kepez ve Terzioğlu kampüsünde olmak üzere iki yerleşkede 26.000 m2 kapalı alanda hizmet verdiğini belirten Akdur, "Yatak kapasitesi 271 olan hastanenin 37 yoğun bakım yatağı mevcut. 22 Profesör, 34 Doçent, 59 Yardımcı Doçent, 130 Araştırma görevlisi 200 hemşire, ebe Acil Tıp Teknisyeni, 300 yardımcı sağlık personeli hizmet sunmakta. 2016 yılı içerisinde 304.067 hastaya poliklinik hizmeti sunulmuş, 16250 hasta yatırılarak tedavi edildi. 2016 yılında Acil Servise başvuran hasta sayısı 61.112'dir. Ocak ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastanemiz arasında imzalanan "Global Bütçe" protokolü çerçevesinde Çanakkale ve bölgedeki tüm hastalar (yeşil kart, yaşlılık kartı vs) doğrudan, herhangi bir kurumdan sevk almasına gerek kalmadan hastanemize başvurabilmektedir" dedi.

Tıp Fakültesi Hastanesinde sayılı merkezlerde gerçekleştirilebilen uygulamalar hakkında ise Prof. Dr. Akdur,"Hastanemizde Kardiyoloji birimimizce "ameliyatsız kapak değişimi", "elektrofizyoloji laboratuvarı" (aritmi tedavisi ablasyon-dondurma yöntemi ile), koroner anjiografi (7 gün 24 saat) hizmeti sunulmaktadır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalınca Türkiye'de birkaç merkezde uygulanan "yapay-biyonik kulak takılması" ameliyatları yapılmaya başlandı. Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünce "açık kalp ameliyatları, kapak ameliyatları, aort ameliyatları vs." rutin olarak yapılmaktadır. Yine aynı birimizce kalp ve akciğer yetmezliği hastalarının tedavisinde kullanılan gelişmiş bir yöntem olan ECMO (yapay akciğer) uygulaması yapılmaya başlandı. Girişimsel Radyoloji ünitesinde damar stent uygulamaları (cerrahi ihtiyacı olmadan) yapılmaktadır. Kanser hastalarının tanı ve takiplerinde kullanılan gelişmiş bir görüntüleme yöntemi olan PET görüntüleme ünitesi Terzioğlu yerleşkesinde bulunan "Nükleer Tıp" birimimizde hizmet vermektedir" diye konuştu.

İnşaatı devam eden yeni hastane binasının çalışmaları hakkında Akdur, "Çevre düzenlemesi ve kalan birimlerin tamamlanması için ihale gerçekleştirilmiş dosya değerlendirme süreci devam etmektedir. Yeni hastane binamız 55.000 m2 kapalı alanda 9 kat, 100 poliklinik, 330 yatak, 70 yoğun bakım yatağı, 13 seminer salonu, 250 kişilik konferans salonu, 13 ameliyathane gibi fiziki özellikleri barındırmaktadır" dedi.