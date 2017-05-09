Çomü Öğrenci Şenlikleri Açılış Töreniyle Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 25'inci Kuruluş Yıldönümü Öğrenci Şenlikleri, Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen açılış töreni ve yürüyüşle...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 25'inci Kuruluş Yıldönümü Öğrenci Şenlikleri, Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen açılış töreni ve yürüyüşle başladı.

Törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinlik Çanakkale Mehter Takımının konseri ve ÇOMÜ Halk oyunları takımının yöresel oyunlarıyla devam etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer'in şenlik açılışının konuşmasının ardından şenlik yürüyüşüne geçildi. Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüş İskele Meydanında sona erdi. ÇOMÜ 25'nci Kuruluş Yıldönümü Öğrenci Şenlikleri ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde, 12 Mayıs Cuma Aydilge, Yusuf Güney, 13 Mayıs Cumartesi Yüksek Sadakat, Atiye, 14 Mayıs Pazar İmera ve Mehmet Erdem konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle kutlanacak.