  • BIST 88.578
  • Altın 144,579
  • Dolar 3,6756
  • Euro 3,8971
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Çomü Radyosuna İki Ödül Birden

» »
Çomü Radyosuna İki Ödül Birden
5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ve 3. Radyo Akademi Ödülleri'nde "Yılın En İyi Üniversite Radyosu" ödülü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyosu...

5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ve 3. Radyo Akademi Ödülleri'nde "Yılın En İyi Üniversite Radyosu" ödülü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyosu Radyo TON'un oldu. Radyo TON her iki yarışmada da 36 üniversite radyosu arasından dinleyicilerin oylarıyla ödüle layık görüldü.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri 9 Ocak'ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen 5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri törenine çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, radyo günlerinin geçmişten bugüne uzanan öyküsünü yansıtan ışık, ses ve dans gösterileri yapıldı. Final için 3 milyon 150 bin oy kullanılan 5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri yarışmasında en çok oy alan radyo ve radyocular 20 kategoride ödüllendirildi. Ön elemesi 18-20 Ocak'ta yapılan yarışmada, finale kalan radyo ve radyocular için oylamalar ise 7 Şubat'ta sona erdi. 9 Şubat'ta gerçekleştirilen ödül töreninde Yılın En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde Radyo TON ödüle layık görüldü.

En çok oyu alan radyo ve radyocuların 20 kategoride ödüllendirildiği gecede Yılın En İyi Üniversite Radyosu ödülünü, Radyo Ton adına Genel Yayın Yönetmeni Vural Bulut, Sanatçı Linet'in ellerinden aldı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada kendilerine oy veren tüm dinleyicilerine teşekkür eden Vural Bulut ödülü 15 Temmuz şehitlerine ithaf ettiklerini belirtti. Gecenin sunuculuğunu da oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz yaptı. Diğer yandan bu yıl üçüncüsü yapılan Radyo Akademi Ödülleri Töreni de 10 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Tören, Beykoz Belediyesi, OYDAR, Yunus Emre Enstitüsü ve Kral TV işbirliğiyle düzenlenirken, 40 kategoride sektörün en iyileri ödül aldı. Yılın En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyosu Radyo TON ödüle layık görüldü.

ÇOMÜ Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Vural Bulut ödülü Üniversite Medya Birliği Başkanı Atakan Şeniz'den aldı. Gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Behzat Uygur yaparken tören Kral TV'den canlı yayınlandı.

Çomü Radyosuna İki Ödül Birden

Çomü Radyosuna İki Ödül Birden

Çomü Radyosuna İki Ödül Birden

Çomü Radyosuna İki Ödül Birden

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatalı Park İtfaiyeye Engel Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 18:33
  • Bakan Zeybekci’den Denizlili Şehit İçin Taziye Mesajı13 Şubat 2017 Pazartesi 18:28
  • Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir;13 Şubat 2017 Pazartesi 18:23
  • Çomü Radyosuna İki Ödül Birden13 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Roman Derneklerinden Depremzedelere Destek13 Şubat 2017 Pazartesi 18:08
  • Tuğgeneral Tokel’den Şemdinli Esnafına Ziyaret13 Şubat 2017 Pazartesi 18:08
  • Emniyet Müdürü Bilgiç’ten Manisaspor’a Ziyaret13 Şubat 2017 Pazartesi 18:03
  • Büyükşehir’de Toplu İş Sözleşme Sevinci13 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
  • Eskişehir’de Cami Bünyesinde İlk Gençlik Kulübü Kuruldu13 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
  • Mehmet Yolyapar’dan ’Toplumsal Sevgi Haftası’ Önerisi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti