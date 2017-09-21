Çöp dağları doğaya kazandırılıyor

Tokat'ta, 30 yıllık vahşi çöp depolama alanının ıslah edilerek doğaya kazandırılması çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Eroğlu, "Parmakla gösterilecek bir yeşil alanı daha şehrimize kazandırdık" dedi

Tokat il merkezine 5 kilometre mesafede Yeşilırmak kenarında bulunan vahşi çöp depolama alanı fermantasoyon yangınları ve pis kokusu ile çevre kirliliğine neden oluyordu. Vahşi çöp alanının ırmak havzasına yakınlığı doğayı tehdit ederken, yaklaşık 3 yıl önce bölgeye çöp dökülmesi durduruldu.

Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yaptırılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne tırlarla çöp transferleri yapılırken, eski çöplük alanında Tokat Belediyesi tarafından rehabilitasyon çalışması başlatıldı. Bölgenin yeşillendirmesi ve ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

ÇÖP DAĞLARI YEŞİL ALAN OLACAK

Peyzaj düzenlemeleri ile birlikte yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olan proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, yaklaşık 3 ay önce başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Sağlığa son derece zararlı olan ve birçok koku ve gaz yanmalarının olduğu alan artık Tokat'ımızın parmakla gösterilecek son derece temiz olan örnek olarak şehre hizmet edecek bir yeşil alan haline gelecek. Üzerine yapılacak peyzaj düzenlemesi ile oluşturulacak alanlarla burası Tokat'ın nadide bir yeri haline gelecek" dedi.

Ekim ayı sonu itibariyle müteahhit firmadan ihale edilen yeri teslim alacaklarını ifade eden Eroğlu, Tokat'a kazandırılan yeni bir yeşil alanın hayırlı olması temennisinde bulundu. Taner YEŞİLSU / TOKAT