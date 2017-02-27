Çöp Kamyonu Evin Bahçesine Uçtu

Iğdır'ın Tuzluca Belediyesine ait çöp kamyonu, freninin boşalması sonucu bir evin bahçesine uçtu.

Iğdır'ın Tuzluca Belediyesine ait çöp kamyonu, freninin boşalması sonucu bir evin bahçesine uçtu.

Alınan bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Efendi B. yönetimindeki 76 AT 671 plakalı çöp kamyonu, freni boşaldığı için Yavuz Gümüştekin'e ait evin bahçesine girdi. Bahçede kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken, araç ise kısa süre sonra çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Ev sahibi Yavuz Gümüştekin, olayda şoförün ihmali olduğunu öne sürerek, "O saatte çocukların okulda olması ve ailemin bahçede olmaması büyük bir şanstır. Bahçenin istinat duvarı olmasaydı şayet evimin içine bile girebilirdi" dedi.