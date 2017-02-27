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Çöp Kamyonu Sürücüsü Hayata Tutunamadı

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Çöp Kamyonu Sürücüsü Hayata Tutunamadı
Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp kamyonu ile tuğla yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çöp kamyon sürücüsü...

Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp kamyonu ile tuğla yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çöp kamyon sürücüsü Erdal Erten, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara E96 karayolu Değirmen Odun Köfte Işıklı kavşakta öğlen saatlerinde İzmir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Erdal Erten yönetimindeki 45 LY 510 plakalı Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, aynı yöne gitmekte olan Erol D. yönetimindeki 45 SF 727 plakalı tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü Erten ile yolcu olarak bulunan temizlik işçileri Cemal A. ve Ramazan E., kamyonda sıkıştı. Can pazarının yaşandığı olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Çöp kamyon sürücüsü Erdal Erten, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erdal Erten'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, aynı zamanda Salihli Ülkücü İçiler Derneği Taytan Mahallesi Oba Başkanı olduğu vurgulandı.

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