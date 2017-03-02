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Çöp Konteynerinde Tabanca Bulundu

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Çöp Konteynerinde Tabanca Bulundu
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Çamlık Caddesinde çöp kamyonunda görevli temizlik görevlileri çöpleri toplamak için konteynerini boşaltırken...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çöp konteynerinde tabanca bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Çamlık Caddesinde çöp kamyonunda görevli temizlik görevlileri çöpleri toplamak için konteynerini boşaltırken çöpün içinden tabanca çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşıldı. Silah polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak amacıyla Kınıklı karakoluna götürüldü.

Çöp Konteynerinde Tabanca Bulundu

Çöp Konteynerinde Tabanca Bulundu

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