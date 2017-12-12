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Çöp Konteynerlerine Yeşil Kalkan

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Çöp Konteynerlerine Yeşil Kalkan
İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yeraltı çöp konteynerlerinin çevresini yeşil kalkanla çeviriyor.

İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yeraltı çöp konteynerlerinin çevresini yeşil kalkanla çeviriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çöp konteynerlerinin bulunduğu yerlerin daha estetik olması için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek "İlk etapta Özcan Tenkiz Parkı yanındaki yeraltı çöp konteynerlerinin çevresine yeşil renkte tel çit kaplaması yaptık. Vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldığımız çalışmayı diğer yerlerde de yapmayı planlıyoruz" dediler.

İzmitliler, yapılan çalışmanın oldukça hoş olduğunu dile getirdiler.

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