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Çöpte Bulduğu Bayrakları Esnafa Dağıtacak

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Çöpte Bulduğu Bayrakları Esnafa Dağıtacak
Manisa'da namaz çıkışında çöpe atılmış halde bulduğu Türk bayraklarını toplayan yaşlı adam bayrakları temizledikten sonra esnafa dağıtacağını...

Manisa'da namaz çıkışında çöpe atılmış halde bulduğu Türk bayraklarını toplayan yaşlı adam bayrakları temizledikten sonra esnafa dağıtacağını söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan ve Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan tarihi Muradiye Camii önündeki çöplüğe atılan Türk bayrakları duyarlı bir vatandaş tarafından toplandı. Bayrağın kutsal olduğunu ve nasıl çöpe atılabileceğini aklının kesmediğini ifade eden 77 yaşındaki Hüseyin Küçük, namaz çıkışı çöpe atılmış Türk bayraklarını görünce çok üzüldüğünü anlattı. Küçük, "Muradiye Camii'nden çıktım, çöpün yanından geçerken Türk bayraklarını gördüm. Kendi kendime çok üzüldüm niye çöpe atıldı diye. Çok üzüldüm sonuçta bu Türk bayrağı. Kimin attığı hakkında bir bilgim yok. Bayrakları eve götürdükten sonra hediye olarak esnaflara dağıtacağım. Sonuçta bayrağımız kutsaldır" dedi.

Çöpte Bulduğu Bayrakları Esnafa Dağıtacak

Çöpte Bulduğu Bayrakları Esnafa Dağıtacak

Çöpte Bulduğu Bayrakları Esnafa Dağıtacak

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