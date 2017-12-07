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Çorap İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı

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Çorap İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı denetimlerde 245 adet uyuşturucu hap ile 63 gram esrar ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı denetimlerde 245 adet uyuşturucu hap ile 63 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, polis tarafından takibe alınan Hakan A. Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a 46 KG 588 plakalı otomobille giderken polis tarafından durduruldu. Polis ekiplerini fark eden şahıs araçtan dışarı içinde uyuşturucu saklı çorabı yola attı. Polislerin ele geçirdiği çorap içerisinde 245 adet sentetik uyuşturucu "Captagon" ve 1 paket halinde 1 buçuk gram "esrar" maddesi ele geçirildi. Şüpheli kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ayrıca Dulkadiroğlu İlçesi Kümbet Mahallesindeki parkta 21 fişek halinde 63 gram esrar maddesi ile yakalanan şüpheli de tutuklandı. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine teslim edildi.

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