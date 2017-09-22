Çorbacı, Yeni Otobüs Terminali İnşaatı’nda İncelemelerde Bulundu

Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, geçtiğimiz aylarda inşaatı başlanılan Yeni Otobüs Terminal'ini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, geçtiğimiz aylarda inşaatı başlanılan Yeni Otobüs Terminal'ini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yeni Taşköprü Otobüs Terminali'ni ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, kısa süre içerisinde kazı çalışmalarının yapımı ve ana binanın temelinin atılmasıyla birlikte çalışmaların hızlı ilerlediğini belirtti. Çorbacı, incelemelerde bulunduktan sonra inşaat alanından ayrıldı.