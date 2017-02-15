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Çorlu Kapalı Pazaryeri İçin İmzalar Atıldı

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Çorlu Kapalı Pazaryeri İçin İmzalar Atıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılacak olan kapalı pazaryeri projesi imza törenine katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılacak olan kapalı pazaryeri projesi imza törenine katıldı. Albayrak, "Bu projenin diğer ilçelere de örnek olmasını diliyorum" dedi.

Çorlu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Albayrak'ın yanı sıra, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, CHP Çorlu ilçe Başkanı İsmail Akar, danışmanlar Şeref Çetin, Neşat Erdoğan ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz, Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Enver Şengelir ile pazarcı esnafı katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, otogar ve sebze meyve hali projelerinin yakında ihaleye çıkarılacağını söyledi. Albayrak 510 kilometre asfalt ve beton yol yaptıklarını, yeni sezonda da Çorlu'da önemli derecede asfalt yol yapılacağını dile getirdi.

Çorlu Belediyesinin öz kaynakları ile yapılan projenin diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini anlatan Başkan Albayrak yeni kapalı pazaryerinin Çorlu pazarcılarına hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini diledi.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ise konuşmasında, "Çok heyecanlıyım, çünkü bu proje benim yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi, bu projeyi bugün gerçekleştirmekten dolayı mutluyum. Herkesin ulaşabileceği kolay yerde olan bu proje kıskanılacak bir proje olacaktır" dedi.

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Enver Şengelir de pazarcı esnafı adına Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'a teşekkür etti.

Protokolü Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile Yüklenici Firma olan Memişoğlu İnşaat firma yetkilisi imzaladı.

Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde 7 bin 719 metrekarelik alana yapılacak olan Çorlu Belediyesi Atakent Kapalı Pazaryeri yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak ve yıl sonuna kadar tamamlanacak. 272 adet pazarcı kapasitesine sahip olacak pazaryerinde 111 adet açık alan otopark, pazar alanı, basketbol sahaları, otomatik temizleme sistemi, çok amaçlı salon, kafe, çocuk oyun alanı ve 112 acil bekleme noktası olacak.

Çorlu Kapalı Pazaryeri İçin İmzalar Atıldı

Çorlu Kapalı Pazaryeri İçin İmzalar Atıldı

Çorlu Kapalı Pazaryeri İçin İmzalar Atıldı

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