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Çorlu’da Çevik Kuvvet’ten Basın Açıklaması Tedbiri

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Çorlu’da Çevik Kuvvet’ten Basın Açıklaması Tedbiri
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Örgütü tarafından Çorlu'da gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına polis ekipleri müsaade etmedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Örgütü tarafından Çorlu'da gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına polis ekipleri müsaade etmedi. Çevik Kuvvet ekipleri parti binası önünde geniş güvenlik tedbiri aldı.

HDP'nin tutuklu eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılması için basın açıklaması düzenlemek isteyen HDP'lilere polis ekipleri izin vermedi. Atatürk Meydanı'nda tedbir alan polis ekipleri ile bir süre izin pazarlığı yapan partililer, izin çıkmayınca parti binasına dönmek zorunda kaldı. HDP Tekirdağ İl Örgütü üyelerinin izinsiz basın açıklaması yapma ihtimaline karşın polis ekipleri parti binası önünde güvenlik tedbiri aldı.

Toplumsal olaylara müdahale aracının da hazır bekletildiği Atatürk Meydanı'ndaki polis bekleyişi yaklaşık bir saat sürdü. Polis ekipleri daha sonra alandan ayrıldı.

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