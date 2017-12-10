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Çorlu’da “Türkiye’nin En Büyük Evcil Kanatlılar Festivali”

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Çorlu’da “Türkiye’nin En Büyük Evcil Kanatlılar Festivali”
Türkiye'nin En Büyük Evcil Kanatlılar Festivali Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği'nin ev sahipliğinde Trakya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin En Büyük Evcil Kanatlılar Festivali Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği'nin ev sahipliğinde Trakya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivalde binlerce evcil kanatlı hayvan sergilenerek meraklılarının beğenisine sunuldu.

Çorlu'da bulunan Trakya Fuar Merkezi'nde düzenlenen evcil kanatlılar festivalinde kanatlı hayvanların sergilenmesinin dışında 5 ayrı kategoride yarışmalarda düzenlendi. 10 bin metrekarelik festival alanında toplam 800 güvercinin katıldığı yarışmalarda derece elde eden yaklaşık 300 evcil kanatlı hayvan yetiştiricisine kupa ve plaketleri takdim edildi.

Düzenlenen organizasyonla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Aytaç Göçmen, "Çorlu Evcil Kanatlılar Festivali 15. Kez halkımıza kapılarını açtı. Festivalimiz 10 bin metrekare alan içerisinde bin 400 kafes ile on binlerce evcil kanatlının olduğu büyük konseptte bir festival alanı. Bu festivalde 5 kategoride yarışma oluyor. Ayrıca, kanarya, muhabbet ve süs tavukları sergilerimiz oluyor. Buraya gelen misafirlerimizin çocukları aynı zevki, hobidaşlarımızın aldığı zevki alsın diye oyun parkı kurdurduk ve çocuklarla güvercinleri bir araya getirdik. Birisi masumiyetin birisi de geleceğin simgesi. Masum bir gelecek olsun diye buradan ilk startı verdik. Kupa töreninde 275 kupayı sahiplerine vereceğiz. İçeride 800 civarı hayvan yarıştı. Sahipleri bir yıl emek verdiler ve karşılığını da inşallah burada alacaklar" dedi.

Çorlu Evcil Kanatlılar Festivali'ne Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay da katıldı.

Gün boyu süren festivale katılanlar, kafesler içerisinde sergilenen evcil kanatlı hayvanları meraklı gözlerle izledi. Güvercinlerin yanı sıra değişik tavuk ve horoz ırkları da dikkatle incelendi.

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