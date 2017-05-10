  • BIST 96.194
  • Altın 140,439
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8923
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Çorum Belediyesi’nden Dolandırıcılık Uyarısı

» »
Çorum Belediyesi’nden Dolandırıcılık Uyarısı
Çorum'da bazı iş adamlarını arayıp kendilerini birim müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara karşı belediye açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Çorum'da bazı iş adamlarını arayıp kendilerini birim müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara karşı belediye açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Dolandırıcıların daha önce de yine Belediye Başkan Yardımcılarının ve bazı birim müdürlerinin isimlerini kullanarak iş adamlarını dolandırmaya teşebbüs ettiğinin hatırlatıldığını açıklama da şu ifadelede yer verildi;

"Cami, Kur'an kursu gibi yerlere hayır topladıklarını söyleyen bu dolandırıcılar hayırsever vatandaşların iyi duygularını da suiistimal etmektedirler. İş adamlarına telefonla ulaşıp, "Ben belediye başkan yardımcısıyım ya da ben belediyede müdürüm. Sizden şu kadar yardım talep ediyoruz." gibi ifadeler kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan dolandırıcılar, iş adamlarından olumlu cevap aldıktan sonra hesap numarası vererek belirledikleri sözde yardım miktarını hesaba yatırmalarını istemektedirler. Belediyemiz tarafından, telefonla veya aracı kullanarak her hangi bir şekilde kişi ve kurumlara ulaşılarak yardım talebinde bulunma durumu söz konusu değildir. Belediyemiz, yardım etmek isteyen vatandaşlarla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında köprü görevi görerek "alan el ile veren el"i buluşturuyor. Bu işlemlerin hepsi kayıt altına alınarak resmi bir şekilde yapılıyor. Bunun haricinde belediyemiz hiç bir şekilde yardım talebinde bulunmamaktadır.

Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, bu tür kişilere itibar etmemesini, karşılaşacakları benzeri durumlarda belediyemizle irtibata geçmelerini ya da 155'i arayarak durumu emniyet güçlerimize bildirmelerini önemle rica ederiz"

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lastik İçinde Kaçak Sigara Yakalandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:18
  • Edremit’te Yemek Yarışması10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
  • Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın Özel Çocukları Yeteneklerini Sergiledi10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
  • Jandarmadan Öğrencilere Trafik Eğitimi10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:08
  • Başkan Akdemir Berat Kandilini Kutladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:08
  • Kiliş’te Sağlık İçin Yürüş10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:03
  • Şanlıurfa’da 2 Tesis Daha Gençlere Kazandırılıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:53
  • Ilıcalı: "Trafikte Değil Yönetimde Hız Yapmalıyız"10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:48
  • Azerbaycan Bulvarı Ve Haydar Aliyev Parkı Açıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
  • Belediye Başkanı Gürkan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti