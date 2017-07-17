Çorum Belediyesi’nden Yeni Yol Ve Otopark Çalışmaları

Çorum Belediyesi, şehir için trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, şehir için trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karakeçili, Üçtutlar, Ulukavak, Çepni, Çöplü ve Kunduzhan olmak üzere toplam 6 mahalleyi kapsayan yol projesi üzerinde çalışmalarını sürdüren Çorum belediyesi bu kapsamda üç farklı bölgede yeni yol yapacak. Açılacak olan yeni yollardan bir tanesi Azap Ahmet Cami üzerinden Gazi Caddesi'ni İmam Hatip Lisesi'nin arkasından 23 Nisan Ortaokulu'na bağlayacak olan Karakeçili yolu olacak. Kamulaştırma problemi ortadan kalktıktan sonra bölgede yol çalışmaları başlatılacak. Diğer yol çalışması ise Farabi Caddesi'ne yapılacak olan yeni belediye hizmet binasını Albayrak Caddesi'ne bağlayacak. Son yol çalışması ise Çiftlik Mezarlığı'nı Ulumezarlık'a bağlayacak şekilde planlandı.

Kunduzhan ve Devane bölgesindeki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Başkan Külcü, yeni yol ve otopark çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gazi Caddesi'nden başlayıp İmam Hatip Lisesi'nin doğu tarafından 23 Nisan Ortaokulu'na bağlanan bölgede yol açma çalışmalarının olduğunu kaydeden Başkan Külcü, Karakeçili yolu için İdare Mahkemesi'nde uzun süren davalar olduğunu, bu bölgede 5-6 yer hariç herkesle anlaştıklarını ve ödemelerini yaptıklarını açıkladı. Başkan Külcü, 2018 yılı sona ermeden Karakeçili yolunu açacaklarını kaydetti. Albayrak Caddesi'ni Farabi Caddesi'ne yapılacak olan yeni belediye hizmet binasına bağlayacak şekilde yeni bir yol yapılacağını anlatan Başkan Külcü, Çiftlik Mezarlığı'nı Ulumezarlık'a bağlayacak yeni bir yol yapacaklarını kaydetti.

Çorum Belediyesi olarak alternatif yollar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Muzaffer Külcü, "5-10 yıl sonra Osmancık Caddesi trafiği taşıyamaz hale geldiğinde belki de bu yollar geliş-gidiş halinde tek şerit olabilir. Biz ne kadar çalışma yaparsak yapalım trafikte yoğunluk devam ediyor. Ama bu çalışmaları yapmak da bizim görevimiz. Karakeçili, Üçtutlar, Ulukavak, Çepni, Çöplü ve Kunduzhan olmak üzere 6 mahalleyi ilgilendiren bir çalışma yapıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmalar zaman zaman mülkiyet sahiplerine sorun yaşatabiliyor. Mülkiyetine dokunmak zorunda kaldığımız vatandaşlarımıza gayrimenkullerinin değeri neyse onu ödüyoruz. Ancak zaman zaman gerçeklerle, uzaktan ve yakından ilgisi olmayan söylentiler nedeniyle işlerimiz zorlaşıyor. Hemşehrilerimizden kamulaştırmada bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Yeni otopark çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Külcü, "15 yıl önce 80 bin araç varken, şimdi bu sayı 140 binlerde. Artan araç sayısıyla ortaya çıkan otopark ihtiyacı karşılamak mümkün değil. Görev süremiz içerisinde 14 mahallede yaptığımız planlarla ve kamulaştırmalarla yeni yollar açtık ve otoparklar yaptık. Kamulaştırma ve satın alma bedeli olarak 31 milyon lira ödedik. Şuan 2 kapalı otoparkımız var. Mevlana Otoparkı bizden önceki dönemde yapılmıştı. Yunus Emre Otoparkı ise bizim dönemimizde açıldı. Bu dönem içerisinde 4 ayrı otopark çalışmamız var. Bunlardan birisi Farabi Caddesi'nde yapılacak olan yeni Belediye hizmet binasının hemen yanına inşa edilecek. 3 bin metrekarelik otopark 400 araç kapasiteli olacak. Bir diğer otopark ise Ümit Halife Camii'nin bulunduğu bölgeye yapılacak. Burası da 400 araç kapasiteli olacak. Önümüzdeki sene bu iki otoparkı bitirmiş olacağız. Kent Meydanı'ndaki otopark çalışmamız ise tamamlanmak üzere. Orası bu sene sonu tamamlanacak. Gazi Caddesi'nden İmam Hatip Lisesi'ne uzanan yolun sağında ve solunda iki adet parsel var. Buralardaki kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu süreç bitince oradaki otopark çalışmasına da başlanacak. 2019 yılına ulaştığımızda toplam bin 200 kapasiteli 3 kapalı otoparkı bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.