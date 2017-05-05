Çorum Belediyespor-Altay maçında olay

Çorum Belediyespor ve Altay arasında oynanan Spor Toto 3. Lig Play-Off Yarı Final maçı sonrası olaylar çıktı

Maçın bitiş düdüğünün ardından tel örgülerden atlayan bazı Altayspor taraftarlar Çorum Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribüne koşmaya başladı. Bunun üzerine sahadaki özel güvenlik görevlileri taraftarlara müdahale etti. Stadyumda bulunan polisler sahaya giren taraftarları gözaltına aldı.

Kapalı tribünde bulunan Çorum Belediyesporlu taraftarların da karşı tarafta bulunan Altay taraftarlarıyla sözlü münakaşaya girmesiyle gerilim yeniden tırmandı. Bir süre sonra saha kenarında bulunan özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altay taraftarları ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Altaylı taraftarlar, bir anda seyirci koltuklarını kırarak polis ve güvenlik görevlileri ile Çorum Belediyespor taraftarlarının üzerine atmaya başladı.

Tribünlerdeki gerginlik saha dışına da yansıdı. Tribünden çıkan taraftarlar Altay taraftarlarına saldırmaya kalkınca polis taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu ara sokaklara kaçan Çorum Belediyespor taraftarları stadyumun çevresinden uzaklaştırıldı maç ise Çorum Belediyesporun 2-0 üstünlüğüyle bitmişti.