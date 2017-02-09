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Çorum Orman İşlet Müdürlüğü’ne Erkan Yurt Atandı

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Çorum Orman İşlet Müdürlüğü’ne Erkan Yurt Atandı
Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne, Çankırı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Erkan Yurt atandı.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne, Çankırı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Erkan Yurt atandı.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim törenine Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Bölge Müdür yardımcısı Mehmet Şakir Güneri ve müdürlük personeli katıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Yurt'a yeni görevinde başarılar diledi.

Erkan Yurt Kimdir

1974 Ankara'nın Kızılcahamam İlçesine bağlı Kızılcaören Köyünde doğdu. İlk ve Orta Okulu Kızılcahamam'da, liseyi ise Ankara Yenimahalle Teknik Lisesinde tamamladı. 1995 Yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 Yılında Isparta Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi olarak göreve başladı. 1998-2002 yılları arasında Tota Orman İşletme Şefliği, 2002 - 2005 yıllarında Ilgaz İşletme Müdürlüğü Kurşunlu Orman İşletme Şefliği, 2005-2012 yılları arasında Çankırı Orman İşletme Şefliği görevini yürütmüştür. 2012 yılı Nisan ayından bu yana Çankırı Orman İşletme Müdür yardımcılığı, 2015 yılı Ekim ayından bu yana vekâleten Çankırı Fidanlık Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çorum Orman İşlet Müdürlüğü’ne Erkan Yurt Atandı

Çorum Orman İşlet Müdürlüğü’ne Erkan Yurt Atandı

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