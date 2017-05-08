Çorum Polisinden Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Çorum'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama da, "Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklama da, şu ifadelere yer verildi; "Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; bir şüphelinin ikametinde, pet şişe içerisinde yetiştirilmiş halde 1001 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. 7 Nisan 2017 tarihli basın açıklamamız ile kamuoyuna duyurulduğu üzere, aynı soruşturma kapsamında yapılan daha önceki aramalarda; 17 gram esrar maddesi, 82 gram bonzai maddesi ve 2 bin 178 adet extacy hap, 3 gram esrar maddesi, 7 gram hint keneviri tohumu, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti. Bu aşamaya kadar 11 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna duyurulur"