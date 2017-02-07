'Çorum sanayisine destek verilmelidir'

Çorum Gümrük Müdürü Cemaleddin Demirdelen, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Çorum Gümrük Müdürü Cemaleddin Demirdelen, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti. TSO Meclis Üyesi Ahmet Haluk Aşkın’ın da hazır bulunduğu ziyarette Gümrük Müdürü Demirdelen ve TSO Başkanı Başaranhıncal, Çorum’un 2016 yılı ihracat ve ithalat rakamları değerlendirdi.

Çorum’dan 2016 yılında 201 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydeden Demirdelen, 2017 yılında bu ihracatın artmasını temenni ettiklerini söyledi. TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, Çorum’un bel kemiği olan sanayisinin her anlamda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ancak buna rağmen Çorum sanayisinin ihracatta önemli bir yer tutarak ülke ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Başaranhıncal, sanayiye yönelik yapılan yatırımlar ve teşviklerle Çorum’un 2017 yılında da önemli bir ivme kazanacağına inandığını ifade etti.

Mustafa DEMİRER / ÇORUM