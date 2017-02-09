Çorum Tso Başkanı Çetin Başaranhıncal;

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Çorum Şube Müdür Vekili Tarık Cerit, Çorum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Çorum Şube Müdür Vekili Tarık Cerit, Çorum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti

Çorum'da bulunan KOBİ'lerin genel durumunun değerlendirildiği ziyarette Cerit, TEB'in KOBİ'lere sunduğu eğitim ve danışmanlık destekleriyle banka tarafından verilen hizmetler hakkında bilgiler verdi.

2005 yılından bu yana KOBİ'lere sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli yatırımlarında daha dengeli bir yol izlemeleri konusunda destek verdiklerini kaydeden Cerit, "TEB, katma değerli hizmetleriyle KOBİ'lere sahip oldukları finansmanı nasıl kullanabilecekleri konusunda yol gösteriyor. KOBİ'lere ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz olarak bilgi, eğitim ve uzmanlık hizmeti sunuyor" dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, Çorum'un, Kobilerin başkenti olduğunu kaydederek, "Ülkemiz ekonomisi için hayli önemli olan KOBİ'lerimiz, bankalarımız tarafından desteklenmelidir. KOBİ'lerimize destek sağlayacak bu önemli kampanya için TEB yöneticilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.