Çorum Valiliği Ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Protokol

Çorum Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı.

Çorum Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı.

Protokol ile haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesi ve yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenlerin güçlendirilmesi, sosyalleşmelerinin teşvik edilmesi, toplumun suça karşı korunması, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumları kolaylaştırılacak.

Vali Necmeddin Kılıç ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül tarafından imzalanan protokol kapsamında, kamu yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlüler, Çorum Valiliğine bağlı kurum ve kuruluşlarının temizlik hizmetleri (hizmet binası iç ve dış temizliği), bakım -onarım hizmetleri (boya, badana, tamirat ve tadilat vb.), çevre düzenleme hizmetleri (ağaç dikimi/bakım işleri, bahçıvanlık vb.) ve genel idare hizmetlerinde çalışarak cezalarını infaz edebilecekler.