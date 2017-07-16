Çorum’da Binlerce Kişi Milli İrade İçin Yürüdü

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

15 Temmuz milli iradeye saygı ve şehitler anısına düzenlenen kortej yürüyüşüne, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Garnizon Komutan Vekili Alb. Çetin Öcal, İl Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP İl Başkanı M. Akif Aras, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Çorum Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Caddesi'nden Hürriyet meydanına kadar yürüdü. Hürriyet meydanında nöbeti tutmak için bekleyen vatandaşlar hep bir ağızdan "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak tekbirler getirdi. Buraya kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen programı izleyen vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunduğunda burada diye bağırdı.