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Çorum’da ‘Bylock’ Operasyonu

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Çorum’da ‘Bylock’ Operasyonu
Çorum'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi adliyeye...

Çorum'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, doktor, öğretmen ve esnafların da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakılmıştı. 1 şüphelinin ise halen ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.Y., A.D., A.K.K., E.Ş., E.G., F.K., N.K., S.A., U.C.Ö., K.Ö., M.Ç., M.B., M.B., O.Y., S.O.Ö. ve S.A emniyetteki sorgularının ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçilerek haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adliyeye sevk edildi. Aynı operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edilen 9'u kadın 15 zanlıdan 6'sı tutuklanmıştı.

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