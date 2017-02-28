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Çorum’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtıldı

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Çorum’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtıldı
Çorum'da 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi kuru üzüm dağıtım programı kapsamında Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Sevgi Anaokulunda kuru üzüm dağıtım...

Çorum'da 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi kuru üzüm dağıtım programı kapsamında Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Sevgi Anaokulunda kuru üzüm dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Yardımcısı Adem Saçan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, proje kapsamında Çorum'da 261 okulda 32 bin 738 öğrenciye 982 bin 140 paket kuru üzüm dağıtımı yapılacağını açıkladı.

Haftada iki gün olmak üzere, Salı ve Perşembe günleri bu dağıtımın yapılacağını belirten Seyit Ali Büyük, projenin Haziran ayına kadar süreceğini ifade etti.

Çorum’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtıldı

Çorum’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtıldı

Çorum’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtıldı

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