Çorum’da Pankartlı Evlilik Teklifi

İstanbul'da yaşayan bir genç, Çorum'un Sungurlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda "Benimle evlenir misin Ebrum?" yazılı pankart açarak kız arkadaşına evlilik...

İstanbul'da yaşayan bir genç, Çorum'un Sungurlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda "Benimle evlenir misin Ebrum?" yazılı pankart açarak kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

İstanbul'da galericilik yapan Abdullah Şahin, 6 ay önce tanıştığı kız arkadaşı Ebru Köylü ile evlenme kararı aldı. Evlenme teklifinin farklı olmasını isteyen Şahin, İstanbul'dan Sungurlu'ya gelerek bir plan hazırladı. Atatürk Meydanı'nda yapılan evlenme teklifinde, Şahin'in arkadaşları Ebru Köylü'nün meydana gelmesiyle birlikte meşaleler yakarak üzerinde "Benimle evlenir misin Ebrum?" yazılı pankart açtılar. Son derece heyecanlı olduğu gözlerinden okunan Ebru Köylü'ye meydanda diz çökerek, "Benimle evlenir misin?" diyerek evlenme teklifinde bulunan Şahin, Ebru Köylü'nün "evet" cevabının ardından yüzüğü Köylü'nün sağ parmağına taktı. Çok heyecanlı oldukları her halinden belli olan genç çift, gazetecilerin "Duygularınızı alabilir miyiz?" sorusuna da cevap veremezken, Atatürk Meydanından geçen vatandaşlar evlenme teklifini izleyerek fotoğraf çektiler.

Genç çiftler meydanda toplanan arkadaşları ve akrabalarıyla "Benimle evlenir misin?" pankartının önünde hatıra fotoğrafı çektirerek geceyi sonlandırdı.