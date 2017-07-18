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Çorum’da Yetiştiricilere 100 Adet Damızlık Koç Dağıtıldı

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Çorum’da Yetiştiricilere 100 Adet Damızlık Koç Dağıtıldı
Çorum'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Halk Elinde Islah projesi kapsamında üreticilere...

Çorum'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Halk Elinde Islah projesi kapsamında üreticilere damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Çorum'un koç ve teke istasyonu programına alındığını belirterek, artık sadece Çorum'a değil Türkiye'ye koç ve teke satışı yapacaklarını söyledi.

Birliğin şuanda Türkiye'nin sayılı birlikleri arasında yer aldığını dile getiren Avcı, "Son 10 yıldır köylülere hizmet için hükümetimiz birliklere çok imkanlar tanıdı. Bizde bu imkanları köprü vazifesi görerek halkımıza ulaştırdık. 2007 yılında ilk defa koç dağıtımı yaptığımızda koç dağıtımı yapacak üye bulamamıştık. Şimdi ise bin 300 üyemizle faaliyet gösteriyoruz" dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş de, 2014 yılından bu yana koç dağıtımı yapıldığını hatırlatarak, hedeflerinin dağıtımı yapılan koçlar sayesinde hem yerel ırkı desteklemek hem de genetik kontrolü bozmadan bir nevi hibrit üretim yapmak olduğunu kaydetti.

Sürülerde kan değişimine ihtiyaç olduğunu dile getiren Ermiş, "Kan değişimini de kendi sürüsünün dışındaki koçlardan yapmak gerekiyor ve bunu da 2014 yılından bugüne yapıyoruz. 2016 yılına kadar 365 adet koç dağıtımı yaptık. Bugün ki dağıtımla birlikte bu sayı 465'e ulaşacak. Bundan sonraki koçları kendimiz üreteceğiz. Hayvancılığı destekleme çalışmaları kapsamında koç ve teke istasyonu desteklemeye alındı. Çorum'un bu programa alınması çok önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu proje milli tarım projesi kapsamında değerlendirilip desteklenen projeydi" ifadelerini kullandı. ,

Vali Yardımcısı Alpaslan Argun da, Çorum'da da halkın büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını ifade ederek, "Küçükbaş hayvancılığı da bunda önemli bir yer tutuyor. Küçükbaş hayvancılığı atadan usullerle yapmanın maliyetleri var. Bunun önüne geçmenin yolu ıslah projeleriyle üretimde kalite ve verimliliği artırmak gerekiyor. Geldiğimiz noktayı yeterli görmeyip daha ileriye götürmemiz lazım" şeklinde konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Alpaslan Argun, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı ile birlik üyesi üreticiler katıldı.

Çorum’da Yetiştiricilere 100 Adet Damızlık Koç Dağıtıldı

Çorum’da Yetiştiricilere 100 Adet Damızlık Koç Dağıtıldı

Çorum’da Yetiştiricilere 100 Adet Damızlık Koç Dağıtıldı

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