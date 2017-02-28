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Çorum’dan Kısa Kısa

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Çorum’dan Kısa Kısa
Çorum'un Kargı ilçesinde bir kadın mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde bir kadın mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Köprübaşı köyünde yaşayan Ş.Y. (64) adlı kadın pazardan aldığı kültür mantarını sabah kahvaltısında pişirerek yedi. Bir süre sonra fenalaşan talihsiz kadın Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(MMY-BÖ)

- Çok sayıda ağrı kesici içince zehirlendi

ÇORUM (İHA) - Çorum'da rahatsızlığı nedeniyle çok sayıda ağrı kesici ilaç içen genç kız hastanelik oldu.

Olay, merkeze bağlı Kalehisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. (17) adlı genç kız rahatsızlığı nedeniyle çok sayıda ağrı kesici içince zehirlendi. Bir süre sonra fenalaşan talihsiz kız kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(MMY-BÖ)

- Sungurlu'da yangın

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Karakaya köyünde yaşayah B.T. adlı şahsa ait evin elektrk hattı kablolarının ınısanarak alev alması sonucu yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ev içerisinde bulunan mobilya eşyalar yandı.

Yangın Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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