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Çorum’dan Kısa Kısa

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Çorum’dan Kısa Kısa
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kızılcapelit köyünde yaşayan S.A.(79) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından ilk olarak Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam hayati tehlikesinin bulunması üzerine Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

(MMY-BÖ)

- İçtiği ilaçlardan zehirlendi

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi içtiği ilaçlardan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kalınpelit köyünde yaşayan R.G.(24) adlı şahıs başının ağrıması üzerine evde bulunan 5 adet ilaçtan içmesi üzerine zehirlendi. Bir süre sonra fenalaşan genç yakınları tarafından Bayat İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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