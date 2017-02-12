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Çorumlu başkanlara 'yol haritası' anlatıldı

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Çorumlu başkanlara 'yol haritası' anlatıldı
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, sürekli kriz üreten, sürekli milleti üzen, meşgul eden, devleti örseleyen bir sistemde ısrar etmenin anlamının olmadığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları toplantısı düzenlendi. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Mehmet Karadağ, il başkan yardımcıları ve ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda Nisan ayında gerçekleştirilecek olan yeni anayasa değişikliği referandumu süresince izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Bu süreçte teşkilat çalışmalarının önemine değinilerek, teşkilat faaliyetleri değerlendirildi. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, sürekli kriz üreten, sürekli milleti üzen, meşgul eden, devleti örseleyen bir sistemde ısrar etmenin anlamının olmadığını söyledi.

REJİM PROBLEMİ YOKTUR
İl Başkanı Karadağ, “Biz mevcut sistemde defalarca darbeler, cuntalar, siyasi krizler, sosyal krizler, ekonomik yıkımlar, terör olayları yaşadık. Onun için diyoruz ki; artık yeter. Artık söz de karar da milletindir. Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur. Çözüm, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye’nin rejim problemi yoktur. Türkiye, rejimine İstiklal Savaşından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edilerek, 1923’te karar vermiştir” dedi.

Mustafa DEMİRER / ÇORUM

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