Çorumlu ve ekibine teşekkür plaketi

Kırıkkale'de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine başlatılan araştırma sonucunda yakalanan zanlıyı adli mercilere teslim eden Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür plaketi verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Kırıkkale'de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine polisin başlattığı araştırmada, kısa sürede zanlıyı yakalayarak adli mercilere teslim eden İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay ile ekibine plaket verdi. Bölge Müdürü Karaağaç, Türk polisinin insana verdiği değer kadar hayvanlara da değer vermesinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

172 SAATTE BULDUK

Kısa sürede bu olayı aydınlatan Müdür Çorumlu ve ekibine teşekkür eden Karaağaç, "Ülkenin bu zor günlerinde yoğun işlerinin yanında güvercinlerin telef olması olayını araştırarak zanlının bulmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Aklı dengesi yerinde olmayan birinin bu olayı gerçekleştirmesi bizleri bir nebze olsun rahatlattı" diye konuştu. İl Müdürü Çorumlu da olayı duyduğu anda hemen ekipleri yönlendirdiğini ve 172 saat kamera kaydı izleyerek, olayın failini bulduklarını söyledi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE