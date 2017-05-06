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Çorumlular 15 Temmuz Şehitlerini Andı

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Çorumlular 15 Temmuz Şehitlerini Andı
İstanbul'da yaşayan Çorumlu vatandaşlar, düzenlenen programla 15 Temmuz şehitlerini andı.

İstanbul'da yaşayan Çorumlu vatandaşlar, düzenlenen programla 15 Temmuz şehitlerini andı.

İstanbul Çorumlular Derneği Gençlik Kolları 15 Temmuz Şehitleri'ni anmak için program düzenledi. Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Zilleti Fehte Dönüştürenlerin Destanı, Şehit Erol Olçok, Şehit A. Tayyip Olçok ile 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Programı'na Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, İstanbul Çorumlular Derneği Başkanı Muzaffer Korkmazgöz, İstanbul Çorumlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Yılmaz ve İstanbul'da yaşayan Çorumlu vatandaşlar katıldı.

"Uykularının kaçması lazım"

Program öncesi açıklama yapan İstanbul Çorumlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Yılmaz, düzenlenen anma törenlerinin her yıl sürekli olarak yapılacağını belirtti. 15 Temmuz ile ilgili görüşlerini de belirten Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle şehidimiz, hemşerimiz Abdullah Tayyip Olçok, kıymetli şehidimiz Erol Olçok'un oğlu. Kendisi 16 yaşında şehit oldu ve bu ülkede bu yüzyılda 16 yaşında bir genç kardeşimiz vatanı, milleti, bayrağı uğruna şehit oluyorsa 15 Temmuz'dan sonra herkesin gece uyku uyuyamaması, uykularının kaçması lazım. Şehitlerimizi anlama, anlatma ve hatırlama da tam olarak budur. Biz bu şiarı takip ediyoruz. Vizyonumuz ve misyonumuz da bilinen STK vizyonu değil. Bilakis dava bilinci, ülke ve bayrak aşkıyla dolu bir STK anlayışımız olacaktır inşallah."

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda ilk olarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından salonda bulunan vatandaşlara seslenen protokol üyeleri 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin konuşmalar yaptı.

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