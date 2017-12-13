Çorum’un Beklentileri Masaya Yatırıldı

AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" Çorum'da da gerçekleştirildi.

AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" Çorum'da da gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl'ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Çorum'un ekonomik beklentileri ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldı. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde il ve ilçe belediye başkanları katılırken, ikinci oturumda ise sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının beklentileri görüşüldü.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 81 ilde düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formu'nun önemine dikkat çekerek; "Bu toplantı ileÇorum'un ekonomik beklentileri, yapılan yatırımlar ya da yapılması gerekenlerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve işadamlarımızın görüşlerini alacağız. Bu yüzden bu toplantıyı önemsiyoruz." dedi

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, düzenlenen toplantının amacının Çorum'un en çok beğendiği yatırım, hızlanması gereken yatırımlar, yatırımların aksamasının arkasındaki nedenler, yapılması gerekenler tespit etmek olduğunu söyledi.

Forumda ele alınacak konuların rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını dile getiren Karagöl, "2019 seçimleri öncesinde Çorum'un beklentisi nedir diye sorduğumuzda elimizde hazır bilgi olacak. Anketlerle halkımızın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Teşkilatların, iş dünyasının ve halkın nabzını tutarak öncelikli liste oluşturup Çorum'un simge yatırımlarını, acil yapılması gerekenleri, orta ve uzun vadede nelere ihtiyaç duyulduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu ihtiyaçların yeni dönemde hükümet programlarına girebilmesi, yatırım listelerinde yer alabilmesi için hızlı şekilde ilgili bakanlarla konuşulup acil müdahale edilmesi amacıyla orta ve uzun vadede yapılması için planlama yapılacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Karagöl'ün yanı sıra, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçebelediye başkanları, STK temsilcileri ve işadamları katıldı.