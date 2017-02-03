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Coşkun’dan Kredi Müjdesi

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Coşkun’dan Kredi Müjdesi
Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, esnaflarla ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, esnaflarla ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, Ocak ayında Başbakan'ın daveti üzerine Ankara'ya gittiklerini ve bazı düzenlemeler olduğunu ifade etti. KOSGEB kredisi çıktığı halde bankadan parasını alamayan esnaflar için düzenleme yapıldığını ifade eden Coşkun,"Geçtiğimiz ay 81 ilin birlik başkanı ve 12 federasyon başkanı olarak Başbakanımızın davetine katıldık. Mesleki sıkıntılarımız vardı. Özellikle KOSGEB kredisinden ülke genelinde 250 bin müracaat olduğunu ancak sadece 15 bin kişinin yararlandığını, KOSGEB kredisi çıktığı halde bankadan parasını alamayan arkadaşlarımız olduğunu kendisine söyledik. Özellikle sicil affı ile ilgili sıkıntılar olduğunu belirttik. Daha evvelden de zaten sıkıntılarımızı biliyordu. Her gittiğimizde bu sıkıntıların nasıl çözüme kavuşacağı konusunda da istişareler yapıyorduk. Sağ olsunlar çalışma yapmışlar. O gün bize 4 tane müjde verdi. KOSGEB'e müracaat eden arkadaşlarımızın müracaat edenlerden şartları tutanların tamamına 50 bin TL faizsiz krediyi alacağı müjdesini verdi. Yine Ahilik Fonu talebimiz vardı. O yerine gelecek. İşini kaybedenlerin işsizlik fonundan yararlanması gibi işyerini kapatan arkadaşlarımız da bunun gibi fonlardan yararlanabilecekler. Ahilik fonu kuruldu. Aylık 43 TL arkadaşlar ödeyecek, 18 TL'de devlet teşvik veriyor. Esnaflarımız kendileri ödeyecekler. 2 yıl bu primi ödeyen arkadaşlarımız 2 yıl sonra işini kaybettiklerinde 712 TL ile 1420 TL arasında işsizlik maaşı alacaklar. Sicil affının müjdesini verdi. Zaten Anayasa oylamasından önce çıkaracaklarını söylemişti. Bununla ilgili güncellemeler yapılıyor. SSK ve Vergi mükellefleri ile ilgili yapılandırmalar vardı. Bu yapılandırmayı yapıp ödeyemeyenler veya bir taksitini ödeyip ikincisini ödeyemeyenlere Mayıs ayı sonuna kadar süre tanındı. Mayıs ayı sonuna kadar ödedikleri takdirde yapılandırmaları devam edecek. Çok güzel haberler verildi. İnşallah önümüzdeki günlerde 2015 ve 2016 yılının telafi edilecek bir yıl olarak görüyoruz. Burada bir sıkıntımız daha vardı. Ödemeyenler için yapılandırmalar olsa da düzenli ödeyenlere teşvik yoktu. Bu anlamda bir çalışma yapılıyor. Son 3 yılında vergisini gününde ödeyen arkadaşlarımıza vergi indirimi gelecek. Adaletli oluyor. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. Vergiyi ödeyemeyenleri cezalandırıyoruz ödeyenlerin de ödüllendirilmesi gerekiyor. Bundan sonra arkadaşlarımız 3 yıl primini düzenli öderlerse bir sonraki yıl ödeyeceklere vergiden indirim yapılacak" şeklinde konuştu.

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