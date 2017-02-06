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Çöşnük Mahallesinin İçme Suyu Altyapısı Yenilendi

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Çöşnük Mahallesinin İçme Suyu Altyapısı Yenilendi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içme suyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içme suyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çöşnük Mahallesinde 3 bin 61 metrelik içme suyu hattı yenilendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Çöşnük Mahallesine yapılan içme suyu alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "3 bin 61 metrelik içme suyu hattını tamamlandık. Mevcut asbestli ve pik boruların yerini duktil borular ile değiştirdik. İçme suyu şebekelerinde görülebilecek problemlerin sebebi olarak doğal ve yapay yer hareketleri başta gelmektedir. Bu hareketlerin şebekelerde yol açacağı zararların minimuma indirilmesi için, boruların ve bağlantı parçalarının üretiminde kullanılan malzemelerin deforme olmadan esneyebilmesi ve darbelere karşı dirençli olması gerekmektedir. Bu kapsamda şuana kadar yapmakta olduğumuz ve yapacağımız yatırımlarımızda önceliğimiz her zaman uzun yıllar hizmet verecek daha Modern ve sağlam bir altyapı inşa etmek olacaktır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ın daha yaşanabilir bir Malatya vizyonu doğrultusunda Malatya'nın her bölgesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz " şeklinde konuştu.

Çöşnük Mahallesinin İçme Suyu Altyapısı Yenilendi

Çöşnük Mahallesinin İçme Suyu Altyapısı Yenilendi

Çöşnük Mahallesinin İçme Suyu Altyapısı Yenilendi

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