Çözüm Koleji, Türkiye Şampiyonası’nda Yozgat’ı Temsil Edecek

2017-2018 Okul Sporları Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Lisesi kız basketbol takımı, il birinciliğini elde...

2017-2018 Okul Sporları Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Lisesi kız basketbol takımı, il birinciliğini elde ederek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Yozgat'ı temsil etmeye hak kazandı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda 13 takımın katıldığı Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları final maçıyla sona erdi. Genç Kızlar A Grubu'nda mücadele eden Çözüm Koleji Anadolu Lisesi, finalde karşılaştığı rakibi Özel Darül Şifa Sağlık Meslek Lisesi'ni mağlup ederek il birinciliğini elde etti. Final müsabakalarının ardından il birinciliğini elde eden Çözüm Koleji Anadolu Lisesi kız basketbol takımı, Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Yozgat'ı temsil etmeye hak kazandı. Çözüm Koleji Anadolu Lisesi kız basketbol takımına kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer verdi. Oyuncuları tebrik eden Güneşer, Türkiye Şampiyonası'nda sporculara başarılar diledi.