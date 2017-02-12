'Çözüm odaklı çalışıyoruz'

Samsun Valisi İbrahim Şahin, vatandaşların sorun, öneri, istek ve şikayetleri konusunda Valiliğe 28 bin 900 başvuruda bulunduğunu belirterek, "Çözüm odaklı çalışan devletimiz, her zaman vatandaşının yanındadır" dedi

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 2016 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu kapsamında Samsun Valiliği'ne yapılan başvurular hakkında bir açıklama yaptı.

İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERDİK

Vali Şahin, "Vatandaşlarımızın sorun, öneri, istek ve şikayet dileklerini iletebilmeleri adına direk Cumhurbaşkanlığı makamına ulaşabilmeleri amaçlı bir sistem olan CİMER'e ilimizi ilgilendiren bin 801 adet başvuru, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından Valiliğimize yönlendirilmiş olup, Valiliğimiz de mevcut başvuruları gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara göndermiştir" dedi.

Şahin açıklamasında, "Yine aynı amaçla vatandaşlarımızın direk Başbakanlık makamına ulaşabilmeleri amaçlı olan Başbakanlık İletişi Merkezi (BİMER) büromuza telefonla (Alo 150), mektupla, internet üzerinden ve şahsen 20 bin 486 başvuru yapılmış, ilgili kurumlara gereği yapılmak üzere yönlendirilmiştir. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında ise merkeze bağlı kurumlar ve kaymakamlıklarımıza 3 bin 272 adet başvuru, merkez ve ilçe belediye başkanlıklarımıza ise 3 bin 341 adet olmak üzere toplamda 6 bin 613 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır.

28 BİN 900 BAŞVURUYA

İŞLEM YAPILMIŞTIR

Sonuç olarak; Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz sorumluluğunda 2016 yılı içerisinde devlet ile vatandaşlarımız arasındaki iletişim kanallarının tümü (elektronik, mektup, faks, telefon ve şahsen) açık tutularak, vatandaşlarımızın kendileri ve kamuyla ilgili talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerilerine ait 28 bin 900 başvuru ile ilgili işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını çözme noktasında devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini bir kez daha hatırlatarak, istekleri her zaman başta valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapabileceklerini belirtir, saygılar sunarım" dedi.