ÇÖZÜM; SÜPER LİG…

Samsun Valiliği ve Samsunspor işbirliğiyle ‘Spor ve Samsunspor’ konulu bir toplantı yapıldı.

Samsunspor’un mevcut sorunlarını çözmek ve Samsunspor’a destek olmak amacı taşıyan toplantıda uzun zamandır görmek istediğimiz tablo vardı. Verilmek istenen ‘birlik ve beraberlik’ mesajı yerine ulaşmış gibiydi. Gibiydi lakin yine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı göremedik… Sağlık durumu elvermemiştir muhtemelen! Yoksa böylesi üst düzey bir toplantıya Büyükşehir Başkan vekili düzeyinde katılır mıydı?

Her şey bir yana, içinde bulunulan ekonomik kıskacın her gün daha da ‘nefes alamaz’ hale getirdiği bu günlerde, Samsunspor konulu bir toplantı yapılıyor olması çok önemli… Tabii bu denli üst düzey katılımın olması da…

Bu tablo; şehrin ileri gelenlerinin Samsunspor’u önemsendiği ve Samsunspor yönetimine güven duyduğunun göstergesi değil mi?

Toplantıda Samsunspor’un kurtuluş reçetesi bir kez daha yazıldı. Ve bir kez Samsun’da daha aynı sonuca varıldı. Samsunspor’un kurtuluş yolu Süper Lige çıkmaktan geçiyor…

Dile getirilen rakamlar öylesine büyük ki dudak uçuklatıyor. Bir kişinin veya bir kurumun sırtlanacağı seviyeyi aşalı ise hayli zaman oldu. Rakamlara bakıp da Samsunspor’u bu duruma düşürenleri ‘hürmetle’ anmamak olur mu? Analım hep birlikte… Yapabileceğimiz şeylerden biri o…

Bir diğeri ise; ülkenin hatta dünyanın hangi şehrinde olursak olalım, Samsunspor için bir şeyler yapmaya çalışmak. Örneğin; kulübe üye olarak, üye isek aidatlarımızı düzenli ödeyerek katkıda bulunmak… Hangi şehirde yaşarsak yaşayalım kombine bilet almak, lisanslı ürünleri tercih etmek… Şehrimizde yaşayan Samsunlu insanların kapılarını tek tek çalarak eşya piyangosuna ilgi göstermesini sağlamak gibi…

Kim ne derse desin Samsunspor şehrin ortak paydası ve en önemli markasıdır. ‘Sahipsiz şehrin sahipsiz takımı’ tekerlemesini hayatımızdan çıkartmak için taraftar olarak bizlere de görev düşüyor dostlar.

Problemin çözümü ise belli… Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek ve gelecek sezon Süper Lige direkt çıkarak ‘karanlık’ günleri geride bırakmak…