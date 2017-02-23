  • BIST 88.987
  • Altın 142,219
  • Dolar 3,5757
  • Euro 3,7765
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Çsm’de Müzik Ziyafeti

» »
Çsm’de Müzik Ziyafeti
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Çoksesli Korosu konserine ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Çoksesli Korosu konserine ev sahipliği yaptı. Salonu dolduran Ankaralı sanatseverler, klasik müzikle keyifli bir gece yaşadı.

Çankaya Belediyesi, sanatın merkezi olmaya devam ediyor. Ankaralı sanatseverler için önemli bir adres olan Çağdaş Sanatlar Merkezi, yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediyesinin katkılarıyla Ankara Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş izledi. Nilgün Tuzkaya şefliğinde Macar halk şarkısı "Tabortuznel" ile başlayan konser, Bach, Mozart, Verdi gibi büyük bestecilerin eserleriyle devam etti. Koristlerin seslendirdiği Kızılcıklar Oldu Mu, Dağlar, Suda Balık Oynuyor, Eylül Sonu, Yol Havası ve Katip gibi halk türküleri ile müzik ziyafetine dönüşen konser, temposu ve enerjisi ile vatandaşlarında katılımını sağlayan Ben Giderim Batum'a şarkısı ile son buldu.

Çsm’de Müzik Ziyafeti

Çsm’de Müzik Ziyafeti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirkol "Evet" Çağrısını Suruç’ta Yineledi23 Şubat 2017 Perşembe 10:53
  • Çankaya’da “Etkili İletişim” Eğitimi23 Şubat 2017 Perşembe 10:53
  • Omü 42 Ülkede Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı Yapacak23 Şubat 2017 Perşembe 10:53
  • Balta, Yatırımları Yerinde İnceledi23 Şubat 2017 Perşembe 10:53
  • Beü İbn-i Sina Kampüsünde Sosyal Tesisler Kompleksi Hizmete Giriyor23 Şubat 2017 Perşembe 10:48
  • Yüksekova Belediyespor Şampiyonluğa Yürüyor23 Şubat 2017 Perşembe 10:48
  • Muhtarlardan Rektör Gören’e Taziye Ziyareti23 Şubat 2017 Perşembe 10:48
  • Başak Mahallesi’nde Tapu Sevinci23 Şubat 2017 Perşembe 10:48
  • Dicle Elektrik’in Kapısı Herkese Açık23 Şubat 2017 Perşembe 10:48
  • Vali Canbolat’tan Ereğli Belediyesine Ziyaret23 Şubat 2017 Perşembe 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti