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Çtso’dan Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

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Çtso’dan Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesine iki adet akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesine iki adet akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

ÇTSO'da düzenlenen teslim törenine AK Parti Milletvekili Ayşe Doğan, ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva, ÇTSO Meclis Başkanı Taha Ülker, CTSO yönetim ve meclis üyeleri, TSD Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya ile dernek üyeleri katıldı. Çetinkaya, ÇTSO'nun kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Çetinkaya'nın ardından konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Taha Ülker, "Bizleri ziyarete gelen TSD Çerkezköy Şubesi üyelerine çok teşekkür ediyorum. Son derece gurur duydum. Koca İzmir ilinde 25 yıldır yaşıyorum ve böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Engeli ifadesini söylemeye gerek yok ve artık arkadaşlarımızı engelsiz hale getiriyoruz. Bunlarda sizlerin ve STK'ların çalışmaları ile oluyor. Biz esasında böyle bir toplulukta bir şey sunmak istemiyorduk ama siz teşekkür etmek için geldiniz ve tesadüfen sayın vekilimizde sizden sonraki yapacağımız görüşmeye bize destek olmak için geldi. İki tane akülü sandalyenin verilmesi ve bu giysilerin verilmesi karınca kararınca ufak şeylerdir. Bunların devam etmesini arzu ederiz. Bunların dile getirilmesine gerek yok. Onlar oynayıp sevinsinler bu bize yeter. Biz size çok teşekkür ederiz" dedi.

Meclis Başkanı Taha Ülker'in ardından konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, "ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis başkanımız yapılan bu hayır işlerini basına duyurmadan gayet mütevazi bir şekilde yapacaklardı ki sizler sürpriz yaparak geldiniz. Herkesin vesile olmasına sizlerde imkan tanımış oldunuz. Belki imkanı olup da aklına gelmeyen insanlar da olabilir. Bu da reklam değil bence, ona vesile kılmak için güzel bir araçtır. Biz Hayrettin başkanımız ve ekibiyle gurur duyuyoruz. Yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burada yapılan çalışmalar, tecrübeler, yaşadığınız sıkıntılar Türkiye genelinde proje halinde sunuldu ve çok mutlulukla karşılandı. ÇTSO yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ne zaman hayır işi olsa hep yanımızda oldular. Eğitime destek verdiler. Rabbim onların bütçesine bereket versin ki daha çok katkıda bulunsunlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki adet akülü tekerlekli sandalye TSD Çerkezköy Şubesine teslim edilirken, TSD Çerkezköy Şubesi yönetimi toplantı sonunda meclis salonuna gelerek tüm üyelere çiçek takdim etti.

Çtso’dan Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Çtso’dan Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

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