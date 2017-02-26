Çuay Bahçesi İhaleye Çıkıyor

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki çay bahçesini ihaleyle kiraya verecek.
İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesinde bulunan mekanın kiralama ihalesi 8 Mart Çarşamba günü yapılacak. Çay bahçesi, çay ocağı ve büfe olarak kullanılacak yerin aylık 3 bin lira muhammen bedelle 3 yıllığına kiralanacağını söyleyen yetkililer, ihale ile ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerektiğini söylediler.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.