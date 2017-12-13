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Çubuk’ta Hayvan Hırsızı 2 Kişi Tutuklandı

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Çubuk’ta Hayvan Hırsızı 2 Kişi Tutuklandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarmanın kovalamacası sonucu gözaltına alınırken, çıkarıldıkları...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarmanın kovalamacası sonucu gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Olay, Gökçedere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Gökçedere Mahallesi sakinlerinden Savaş Şanlı'ya ait ahırın kapı kilidini kıran 2 zanlı, çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı beraberinde getirdikleri otomobile bindirerek olay yerinden kaçtılar. Yakalandıklarında isimleri A.Y. (34) ile U.Ş. (26) olduğu ortaya çıkan 2 zanlı 4 büyükbaş hayvanın 2 tanesini 66 AR 772 plakalı otomobilin bagajına 2 tanesini de arka koltuğuna bindirdi. Büyükbaş hayvanları otomobile zorla sığdıran zanlılar, hayvanların ayaklarının da kırılmasına sebep oldular.

Jandarmanın devriye attığı saatlerde ekiplerden kaçan şüpheliler, Yukarı Çavundur Mahallesi Direkli mevkiinde suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri zanlıları İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe merkezine getirilen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Çalınan hayvanlar ise ayakları kırılmış bir şekilde sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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