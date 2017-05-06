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Cüceloğlu, “Çocuğunuzu Adam Yerine Koymadan Adam Yetiştiremezsiniz”

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Cüceloğlu, “Çocuğunuzu Adam Yerine Koymadan Adam Yetiştiremezsiniz”
2'nci Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'nde konuşan Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu, "Merak etmeyen çocuk yok. Bıkmadan merak ederler. Gözlerine baktığınızda...

2'nci Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'nde konuşan Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu, "Merak etmeyen çocuk yok. Bıkmadan merak ederler. Gözlerine baktığınızda radar gibiler. Keşfetmelerine imkan verin. O çocuğa baktığınızda kim olduğunun farkında olun" dedi.

'Geleceğe Hazır Çocuklar" temasıyla Gelecek Eğitimde Derneği tarafından düzenlenen "2'nci Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'nde eğitimde beş farkındalık konulu konuşma yapan Yazar Doğan Cüceloğlu, "Merak etmeyen çocuk yok. Bıkmadan merak ederler. Gözlerine baktığınızda radar gibiler. Keşfetmelerine imkan verin. O çocuğa baktığınızda kim olduğunun farkında olun" diye konuştu.

"Öğretmen ya da Kurum olarak Eğitimde Niyetiniz Ne? Önce bunu keşfedin"

Çocuk eğitimi konusunda önemli bilgiler veren Cüceloğlu, çocuğa mutlaka bir alan bırakılması gerektiğini söyledi. Eğitimdeki en önemli farkındalıklardan birinin niyet olduğunun altını çizen Cüceloğlu, "Benim en önem verdiğim farkındalık niyet. Siz öğretmen olarak ya da bir eğitim kurumu olarak niyetiniz ne? Önce niyetinizin saflığını keşfedin. Niyetiniz Türkiye'de kaç birinci çıkaracağınız mı? Yoksa her bireye kendisi olarak katkıda bulunmak mı? TEOG için mi yoksa hayat için mi hazırlamak? Öğretmenin niyeti, anne baba gibi olmalıdır. O yüzden iyi düşünün niyetiniz saf mı? O çocuk sizin için araç mı amaç mı? Maalesef çok zaman araç oluyor" açıklamalarında bulundu.

Konuşmasında yaşamış olduğu anılardan örnekler de veren Cüceloğlu, anne baba ve çocuk ilişkisine dikkat çekti. Anne ve babanın çocuklarına karşı gösterdiği duyarsızlığı eleştiren Cüceloğlu, "Çocuğunuzu adam yerine koymadan adam yetiştiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Değerler eğitimi konusu çocuklara 0-6 yaş aralığında öğretilmeli"

Zirvenin ana sponsoru Bahçeşehir Koleji'nin Genel Müdürü Özlem Dağ ise konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine değindi. Okul öncesi eğitimin sadece o yaş grubuyla alakalı olmadığı çocuğunun gelecek yaşantısına da etki edeceğini ifade eden Dağ, "Görüyoruz ki okul öncesi eğitim çocuklarımızın sadece bireysel hayatları için önemli değil, okul öncesi eğitim tüm toplumumuz hatta ekonomik hayatımız için gerekli bir dönem. O yüzden kesinlikle yatırım yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin önemine dikkat çeken Dağ, "Hoşgörü, sevgi, şefkat, birlikte yaşam kültürü gibi toplumun en temel yapısını oluşturan unsurların 0-6 yaş grubunda edindirilmesi çok kıymetli. Bu dönemde bu değerleri edinen bireyler ülkesine ve milletine faydalı bireyler olurlar" ifadelerini kullandı.

Cüceloğlu ve Dağ'ın konuşmalarının ardından kendilerine Gelecek Eğitimde Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Aydoğan tarafından plaket takdim edildi.

Cüceloğlu, “Çocuğunuzu Adam Yerine Koymadan Adam Yetiştiremezsiniz”

Cüceloğlu, “Çocuğunuzu Adam Yerine Koymadan Adam Yetiştiremezsiniz”

Cüceloğlu, “Çocuğunuzu Adam Yerine Koymadan Adam Yetiştiremezsiniz”

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