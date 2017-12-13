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Cü’de Yeşilçam Ve Hollywood Müzikleri Konseri

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Cü’de Yeşilçam Ve Hollywood Müzikleri Konseri
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrenci Orkestrası,"Beyaz Perde'nin...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrenci Orkestrası,"Beyaz Perde'nin Sesi Yeşilçam ve Hollywood'un Unutulmayanları" adlı konser düzenledi.

CÜ Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. 30 öğrencinin yer aldığı orkestranın şefliğini Okutman Hasan Noyan yaptı. Konser öncesi konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, "Eğitim Fakültesi olarak bir yıldan beri bu tür programlara, özellikle Güzel Sanatlar Bölümü'nün hem resim ve hem de müzik ana bilim dalının her türlü faaliyetlerine destek verdik. Bundan sonra da bu tür faaliyetlere her zaman destek vereceğiz." dedi.

Şef Hasan Noyan ise, konsere 7 aydır çalıştıklarını söyleyerek, "İçerik olarak Yeşilçam ve Hollywood film müziklerini tercih ettik. Mayıs ayının onunda çalışmalarımıza başladık. İstedik ki Yeşilçam'ı, Hollywood müziklerini ve filmlerini yeni nesil unutmasın. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak bu konseri hazırlamanın gururunu yaşıyoruz. Mümkün olduğunca birçok öğrenciden faydalanmaya çalıştık. Ciddi bir çalışma süreci geçti. Fakültemizdeki hocalarımızdan çok destek aldık. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İki bölüm halinde sunulan konserin ilk bölümünde Hollywood filmlerinden James Bond, İyi Kötü Çirkin ile 2000'li yıllara damgasını vurmuş olan Yüzüklerin Efendisi, Kill Bill, Pembe Panter ve Baba gibi filmlerin müzikleri seslendirilirken, ikinci bölümde ise Yeşilçam'ın unutulmazlarından Neşeli Günler, En Büyük Şaban, Çiçek Abbas, Selvi Boylum Al Yazmalım, Çöpçüler Kralı, Davaro, Süt Kardeşler ve Dila Hanım filmlerinin müzikleri seslendirildi.

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