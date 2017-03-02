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Cudi’de Eyp Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

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Cudi’de Eyp Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Cudi Dağı bölgesinde 26 Şubat-1 Mart 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisizi hale getirmek ve bölücü terör örgütünün bahar yaz hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında jandarma unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 16 adet büyük tüp, 11 adet küçük tüp, 2 adet akü, 5 adet hücum yeleği, 5 adet palaska, 11 adet ayakkabı, 47 kitap, 130 kutu ilaç, 36 enjektör, 12 adet şemsiye, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Cudi’de Eyp Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

Cudi’de Eyp Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

Cudi’de Eyp Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

Cudi’de Eyp Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

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